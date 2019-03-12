2019-03-12T09:56:29+03:00
Общество

Панков: С каждым проектом Володина связано множество надежд людей

Депутат пообещал рассказать о работе в Балаковском районе
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный проектам спикера Вячеслава Володина в Саратовской области.

- Продолжая тему Вольского района, скажу: при поддержке Володина многие вольчане смогли улучшить свои жилищные условия. Те, кто за свой счет этого сделать не мог. То есть ветераны, инвалиды, участники войны — им было предоставлено 60 квартир в жилом доме в Вольске. А также десятки молодых семей. Получили жилищные сертификаты и люди, которые лишились жилья в результате оползня.

Когда речь идет о качестве жизни людей, спикер всегда находит время и средства помочь. О чем бы ни шла речь — об освещении улиц Вольска, строительстве пожарного депо и даже высадке зеленых насаждений. Кстати, в Белогорном по его предложению появился целый плодовый сад. Жители, взяв лопаты и ведра, охотно участвовали в работах. Понимая, что это дело, благое для села, для их детей и внуков.

Часто Володин оказывает поддержку за счет личных средств, он направляет на благотворительность значительную часть доходов. Например, Вольский краеведческий музей благодаря его помощи смог улучшить условия для хранения и выставки экспонатов. Посетители отмечают: современные музейные витрины, освещение, новые рамы картин значительно усиливают впечатление от шедевров.

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При поддержке спикера отремонтирован драматический театр в Вольске — один из старейших в области. Обновилось все, начиная от фасада и зала до фойе и гримерных. За короткий срок здание было полностью готово принять Фестиваль театров малых городов России. Идея фестиваля также принадлежит Володину, а в его проведении приняли участие наши знаменитые земляки — артисты Олег Табаков и Евгений Миронов. На фестиваль приехали труппы со всей страны. Это важнейшее событие в культурной жизни нашей области показало — у муниципальных театров большое будущее.

Еще одно направление работы спикера — помощь талантливым детям. Такие проекты он реализует во многих районах. Гордость вольчан — хореографический коллектив «Фортуна» — смог приобрести новые сценические костюмы и оборудование, обновить покрытие на сцене, где проходят репетиции и выступления.

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Не обо всех проектах Володина получается рассказать в формате телеграм-канала. Не только из-за количества. С каждым его проектом у людей связано множество планов, надежд и предложений, о которых тоже хочется рассказать. Позже попробую это сделать на примере Балаковского района, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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