В лобовом столкновении на 3-й Дачной пострадали два водителя
Авария случилась под мостом на проспекте 50 лет Октября
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На 3-й Дачной в Саратове столкнулись два ВАЗа. ДТП «Калины» и «Гранты» привело к госпитализации обоих водителей.
По данным очевидцев, в аварии, которая произошло под путепроводом в районе площади Ленина, виновен рулевой «Калины». Мужчина якобы еще до ДТП вел себя неадекватно, а затем вообще выехал на встречку, где и случилось ДТП.
На место прибыли сотрудники ДПС и спасатели, которые извлекли водителей из разбитых машин и передали медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU