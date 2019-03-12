2019-03-12T09:53:54+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении на 3-й Дачной пострадали два водителя

Авария случилась под мостом на проспекте 50 лет Октября
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На 3-й Дачной в Саратове столкнулись два ВАЗа. ДТП «Калины» и «Гранты» привело к госпитализации обоих водителей.

По данным очевидцев, в аварии, которая произошло под путепроводом в районе площади Ленина, виновен рулевой «Калины». Мужчина якобы еще до ДТП вел себя неадекватно, а затем вообще выехал на встречку, где и случилось ДТП.

На место прибыли сотрудники ДПС и спасатели, которые извлекли водителей из разбитых машин и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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