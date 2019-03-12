В соцсетях Саратова обсуждают кадр из фильма ужасов: лестница с крыши пробила лобовое стекло

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-12T07:37:23+03:00

Водителю ВАЗа повезло, что он был в тот момент не в своем авто

Изменить размер текста: A A

Фотографии ВАЗа, у которого из лобового стекла торчит самодельная деревянная лестница, которую обычно используют для передвижения по скатным крышам, облетели вечером 11 марта саратовские страницы соцсетей.

Точное место происшествия не называется, утверждается лишь, что это центр города. Доска со ступенями буквально прошила лобовое стекло со стороны водителя и уперлась в переднее пассажирское сидение. Если бы кто-то из них был в машине, без пострадавших не обошлось бы.

Вероятнее всего, лестницу скино с крыши одного из расположенных рядом зданий ветром.

Многим эти фото напомнили кадры из хоррор-фильмов, где герои погибают один за другим в череде нелепых смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU