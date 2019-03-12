2019-03-12T07:19:17+03:00
Происшествия

Женщину с ребенком на руках сбили на переходе в Саратове

Потребовалась госпитализация
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 11 марта на переходе в Саратове сбили женщину с ребенком на руках.

ДТП произошло возле остановки на улице Энтузиастов, 54. рядом с пересечением с улицей Барнаульская.

Как сообщили очевидцы, Chevrolet Lanos сбил женщину, которая шла по переходу неся ребенка на руках.

В результает малыш почти не пострадал, а вот женщина была госпитализирована бригадой медициы катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24