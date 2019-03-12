Женщину с ребенком на руках сбили на переходе в Саратове
Потребовалась госпитализация
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Вечером 11 марта на переходе в Саратове сбили женщину с ребенком на руках.
ДТП произошло возле остановки на улице Энтузиастов, 54. рядом с пересечением с улицей Барнаульская.
Как сообщили очевидцы, Chevrolet Lanos сбил женщину, которая шла по переходу неся ребенка на руках.
В результает малыш почти не пострадал, а вот женщина была госпитализирована бригадой медициы катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU