В центре Саратова провалилась пешеходная зона
Плитка просела на полметра [фото]
На пешеходной зоне провалилась плиткаФото: Екатерина Семенова
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На улице Волжская в Саратове провалилась плитка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», инцидент случился на пешеходной зоне, на пересечении улиц Волжская и Комсомольская, вблизи скандально известной детской поликлиники №10.
Площадь провала составляет примерно 3-4 кв. метра, а глубина достигает уже около полуметра.
Глубина достигает уже около полуметраФото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU