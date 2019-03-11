В центре Саратова провалилась пешеходная зона

СЕГОДНЯ 20:13 2019-03-11T21:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Волжская в Саратове провалилась плитка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», инцидент случился на пешеходной зоне, на пересечении улиц Волжская и Комсомольская, вблизи скандально известной детской поликлиники №10.

Площадь провала составляет примерно 3-4 кв. метра, а глубина достигает уже около полуметра.

Глубина достигает уже около полуметраФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU