В Саратовской области полицейский прошел 7 км для спасения замерзающей семьи
Вечером в дежурную часть полицейских Базарно-Карабулакского района позвонил мужчина с просьбой о помощи.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин сообщил, что ехал на машине со своей женой и 15-летним сыном, но застрял в снегах на участке трассы между селами Старые Бурасы и Малые Озерки.
Спасать семью поспешили младшие лейтенанты полиции Игорь Еремин и Ренат Байбулатов.
Экипаж не смог проехать даже до села Тепляковка, потому что всю дорогу замело. Полицейские перекрыли этот участок, чтобы в плен погодных условий не попали другие машины.
Игорь Еремин оставил коллегу и сам пешком пошел искать замерзающую семью. Даже сильная метель не смогла остановить его пройти 7 км и найти людей. К тому моменту топливо в их легковушке было на исходе.
Дорожный инспектор сообщил о тяжелой обстановке в дежурную часть, после чего на место приехал еще один страж порядка на снегоходе. Он привез бензин и отвез ребенка до дома бабушки. К счастью, подростку помощь медиков не понадобилась.
Через некоторое время к семейной паре пробилась снегоуборочная техника и автомобиль отбуксировали до расчищенного участка дороги.
Спасенные пассажиры искренне поблагодарили полицейских за оказанную помощь и проявленный профессионализм.
ИСТОЧНИК KP.RU