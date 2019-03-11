2019-03-11T16:52:54+03:00
Происшествия

В Саратовской области полицейский прошел 7 км для спасения замерзающей семьи

Они застряли на участке трассы между Старыми Бурсами и Малыми Озерками
Дарья Вострикова
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Вечером в дежурную часть полицейских Базарно-Карабулакского района позвонил мужчина с просьбой о помощи.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин сообщил, что ехал на машине со своей женой и 15-летним сыном, но застрял в снегах на участке трассы между селами Старые Бурасы и Малые Озерки.

Спасать семью поспешили младшие лейтенанты полиции Игорь Еремин и Ренат Байбулатов.

Экипаж не смог проехать даже до села Тепляковка, потому что всю дорогу замело. Полицейские перекрыли этот участок, чтобы в плен погодных условий не попали другие машины.

Игорь Еремин оставил коллегу и сам пешком пошел искать замерзающую семью. Даже сильная метель не смогла остановить его пройти 7 км и найти людей. К тому моменту топливо в их легковушке было на исходе.

Дорожный инспектор сообщил о тяжелой обстановке в дежурную часть, после чего на место приехал еще один страж порядка на снегоходе. Он привез бензин и отвез ребенка до дома бабушки. К счастью, подростку помощь медиков не понадобилась.

Через некоторое время к семейной паре пробилась снегоуборочная техника и автомобиль отбуксировали до расчищенного участка дороги.

Спасенные пассажиры искренне поблагодарили полицейских за оказанную помощь и проявленный профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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