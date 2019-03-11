2019-03-11T16:16:55+03:00
Общество

Фонд капремонта Саратовской области заставили привести в порядок дом на улице Вавилова

Такое решение принял суд
Дарья Вострикова
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Прокуратура Фрунзенского района провела проверку по факту бездействия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области».

- Жилой дом №43 на улице Вавилова в Саратове был включен в перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капремонту. Там должны были починить инженерную систему холодного и горячего водоснабжения, однако никто этого не сделал, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд постановил, что Фонду капремонта все-таки придется привести дом в порядок. Этот процесс будут контролировать судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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