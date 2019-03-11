2019-03-11T16:44:49+03:00
Общество

Саратов вошел в лидеры рейтинга самых дешевых квартир в новостройках

За два месяца новостройки в областном центре подорожали на 1,1%
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По итогам продаж в январе портал «Домофонд.ру» составил рейтинг самых дорогих и дешевых квартир в новостройках. Данные получены из 136 городов России.

Самые дешевые новостройки в Нальчике (29 618 рублей за кв. м). Саратов занял второе место (33 761 рублей за кв. м), на третьем — новостройки Брянска (33 804 рубля).

Средняя цена предложения снизилась в 35 городах. Сильнее всего — в Великом Новгороде (-8,7%), Алуште (-7,8%) и Пушкине (Санкт-Петербург; -6,1%)

Наибольший рост цен на квартиры в новостройках за два месяца произошел в Ялте (на 14,5%). На втором месте — Павловский Посад (+13,3%) и Балашиха (+10,1%) в Московской области.

По сравнению с декабрем 2018 года квартиры в Саратове у застройщиков подорожали на 1,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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