Администрацию Шихан заставили признать дом аварийным
Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства в ЗАТО Шиханы.
- Установлено, что на Вокзальной улице находится дом с признаком аварийности. Несмотря на то, что городская администрация является собственником 14 из 15 квартир, никто не устранял нарушения технической эксплуатации здания и не признавал его аварийным, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Прокурор обратился с иском в суд об инициировании процедуры по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.
Суд удовлетворил эти требования. Теперь администрацию Шихан обязали в течение четырех месяцев инициировать процедуру по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU