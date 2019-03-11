Администрацию Шихан заставили признать дом аварийным

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-11T16:39:43+03:00

Они должны это сделать за четыре месяца

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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства в ЗАТО Шиханы.

- Установлено, что на Вокзальной улице находится дом с признаком аварийности. Несмотря на то, что городская администрация является собственником 14 из 15 квартир, никто не устранял нарушения технической эксплуатации здания и не признавал его аварийным, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прокурор обратился с иском в суд об инициировании процедуры по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.

Суд удовлетворил эти требования. Теперь администрацию Шихан обязали в течение четырех месяцев инициировать процедуру по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU