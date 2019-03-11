Жителю Энгельса дали срок за кражу денег с чужой банковской карты
Суд признал 43-летнего жителя Энгельса виновным в краже с чужой банковской карты.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 23 июля 2018 года мужчина пил спиртное со своими знакомыми в одной из квартир Энгельса. Он сказал присутствующим, что ему надо купить сигареты, и вышел, прихватив из сумки приятельницы банковскую карту. Он дошел до терминала, ввел пин-код и снял со счета 5 тыс. рублей, после чего отправился на застолье.
Еще до окончания рассмотрения дела мужчина пытался всячески запутать суд противоречивыми доказательствами и не признавал свою вину.
Несмотря на это, его приговорили к восьми месяцам исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU