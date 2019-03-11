Неопрятного жителя Энгельса оштрафовали за оскорбление полицейского
Ему придется отдать в казну 6 тыс. рублей
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Суд признал виновным 33-летнего жителя Энгельса в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 00:10 2 февраля сотрудники полиции остановили пьяного мужчину в неопрятном виде у дома №151 по улице Тельмана. Тот, услышав, что в его действиях есть состав административного правонарушения, начал браниться при горожанах на полицейских.
За это хама оштрафовали на 6 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU