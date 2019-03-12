Во вторник в Саратовской области усилится ветер

СЕГОДНЯ 06:12 2019-03-12T06:12:30+03:00

Будет тепло и туманно

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В Саратовской области во вторник, 12 марта, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, в большинстве районов области ожидается небольшой дождь и морось.

Утром сохранится туман. На дорогах — гололедица.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Возможны порывы до 15-20 м/с, утром — до 23 м/с.

Днем столбик термометра покажет до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU