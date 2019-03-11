2019-03-11T15:25:15+03:00
Общество

В Саратовской области ОРВИ заболели 12 284 человека

Половина от этого числа — дети
Дарья Вострикова
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По состоянию на 11 марта в Саратовской области зарегистрировано 12 284 случая заболевания ОРВИ, что на 11,88% ниже эпидпорога.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, среди грудничков этот показатель ниже порога наступления эпидемии на 34,8%, среди 3-6-летних на 20,23%, 7-14-летних на 8,96%, а тех, кто старше 18 лет, на 22,02%.

Врачи советуют не забывать укреплять иммунитет, пить витамины, использовать противовирусные препараты и мази. Если у вас есть дети, не нужно водить их в места, где находятся больные люди. А если ребенок заболел, лучше оставить его дома, чем пустить в садик или школу. Тогда могут заразиться другие.

Выполнение этих правил поможет снизить риск заражения ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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