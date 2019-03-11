2019-03-11T15:14:05+03:00
Общество

В Саратовской области в ДТП погибли 39 детей

Рост смертельных аварий зарегистрирован в семи районах
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за два первых месяца года было зарегистрировано 39 ДТП с участием детей. Из них 21 — с участием несовершеннолетних пассажиров.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, всего в авариях были ранены 39 несовершеннолетних, один ребенок погиб. При этом в трех случаях детей перевозили без специальных удерживающих устройств.

В ряде районов — Вольском, Марксовском, Пугачевском, Балаковском, Хвалынском, Ершовском и Калининском — зарегистрирован рост числа ДТП с детьми.

Для профилактики детского травматизма Госавтоинспекция проводит в этих районах мероприятие «Береги самое дорогое». Сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение правил перевозки юных пассажиров, наличие детских кресел.

ГИБДД напоминает, что за нарушение правил перевозки детей штраф составляет 3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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