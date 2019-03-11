Саратовский экс-министр выплатила уголовный штраф в 200 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-11T15:12:10+03:00

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Производство по уголовному делу с уплатой штрафа в 200 тыс. рублей закончено приставами по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в УФССП по Саратовской области.

Исполнительный лист на осужденную за коррупционное преступление пришел из Балашовского районного суда.

- Жительница Саратовской области осуждена по части 2 статьи 286 УК РФ. О возбуждении исполнительного производства должница была уведомлена телефонограммой. Она в добровольном порядке оплатила всю сумму, предоставив приставу соответствующий платежный документ, — сообщили приставы.

Напомним, в Балашове недавно была осуждена именно по этой статье экс-глава Балашовского района Елена Щербакова. Она была приговорена к условному сроку и штрафу в 200 тыс. рублей. После приговора ей пришлось оставить должность министра областного правительства по внутренней политике и общественным отношениям, которую Щербакова занимала в тот момент.

Штраф перечислен в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU