2019-03-11T14:41:32+03:00
Общество

В яму в центре Саратова провалились три машины

Об этом сообщили очевидцы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 марта, в центре Саратова, на пересечении улиц Новоузенская и Большая Садовая, в яму провалился отечественный автомобиль.

Об этом сообщила Маша Козловская в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте». В доказательство своих слов она опубликовала снимок машины.

В комментариях под записью горожане написали, что такая ситуация на перекрестке не единична.

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Пользователь Денис Токарев сообщил, что в 12:00 в этой же яме застрял Hyundai Accent.

Очевидцы добавили, что автоледи на Renault Logan лишилась бампера своей машины там же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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