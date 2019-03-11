В яму в центре Саратова провалились три машины
Об этом сообщили очевидцы
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Сегодня, 11 марта, в центре Саратова, на пересечении улиц Новоузенская и Большая Садовая, в яму провалился отечественный автомобиль.
Об этом сообщила Маша Козловская в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте». В доказательство своих слов она опубликовала снимок машины.
В комментариях под записью горожане написали, что такая ситуация на перекрестке не единична.
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Пользователь Денис Токарев сообщил, что в 12:00 в этой же яме застрял Hyundai Accent.
Очевидцы добавили, что автоледи на Renault Logan лишилась бампера своей машины там же.
ИСТОЧНИК KP.RU