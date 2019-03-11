Заботливый внук из Базарного Карабулака попал под суд за убийство обидчика бабушки

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-11T14:40:32+03:00

Он совершил преступление год назад

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Перед судом присяжных предстанет 21-летний житель Базарного Карабулака, который обвиняется в убийстве сожителя своей бабушки.

- По версии следствия, вечером 10 марта 2018 года 60-летний мужчина распивал спиртное в частном доме села Букатовка Воскресенского района со своей возлюбленной и ее 20-летним внуком. Во время застолья пара поссорилась. Внук решил вступиться за бабушку и начал избивать ее сожителя руками и ногами, после чего застолье продолжилось, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

На следующее утро хозяйка дома обнаружила своего гостя мертвым. Она сообщила об этом полиции и вызвала полицию.

К тому времени злоумышленник скрылся, но полицейские в кратчайшие сроки нашли его, задержали и посадили под стражу.

Парень так и не признал свою вину, однако доказательств оказалось достаточно, чтобы завершить расследование дела и отдать его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU