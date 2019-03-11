2019-03-11T14:20:38+03:00
Общество

Николай Панков: Нам есть чем гордиться и чем защищаться

Володин и Шойгу посетили выставку «Армия России» в Государственной думе
Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об открытии выставки «Армия России» в Государственной думе. Она организована комитетом по обороне, который возглавляет Герой России Владимир Шаманов. В открытии участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сразу после посещения выставки состоялось расширенное заседание комитета Госдумы по обороне на тему «Состояние обороноспособности Российской Федерации и вопросы законодательного обеспечения».

- Володин с Шойгу, обойдя выставку министерства обороны в думе, участвуют в открытом заседании комитета по обороне. Вместе со спикером принимают участие все лидеры фракций. С Шойгу пришли все первые лица Минобороны. Министр многое открыл. Насколько армия была слаба. И привел статистику, что происходит сейчас. Нам есть не только чем гордиться, главное — есть чем защищаться. Ранее Шаманов провел встречу с военными атташе иностранных государств, которые аккредитованы в России. Он объяснил достаточно доходчиво, что значит на военном языке слово из трех букв. Вы правы. Там тоже буква Х присутствует. Вы правы, это мера такая распространенная и называется она МАХ. А если серьезно, у депутатов нет претензий к работе Шойгу и его замам. Молодцы, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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