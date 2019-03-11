В Саратовской области почти 11 тыс. школьников будут сдавать ЕГЭ

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-11T14:18:12+03:00

Из предметов по выбору дети отдают приоритет обществознанию

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В 2019 году в ГИА запланировано участие 10 079 11-классников и 22 146 девятиклассников Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, для участия в ЕГЭ зарегистрировано 10 782 человека, из них 838 — выпускники прошлых лет и 121 обучающийся профессиональных образовательных организаций.

Среди планируемых предметов экзаменуемых лидируют: математика — профильный уровень, обществознание, физика, биология, история.

Девятиклассники отдают приоритет обществознанию, географии, информатике.

В основной период сдачи ГИА планируют организовать 229 пунктов проведения экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU