В Саратовской области почти 11 тыс. школьников будут сдавать ЕГЭ
Из предметов по выбору дети отдают приоритет обществознанию
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В 2019 году в ГИА запланировано участие 10 079 11-классников и 22 146 девятиклассников Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, для участия в ЕГЭ зарегистрировано 10 782 человека, из них 838 — выпускники прошлых лет и 121 обучающийся профессиональных образовательных организаций.
Среди планируемых предметов экзаменуемых лидируют: математика — профильный уровень, обществознание, физика, биология, история.
Девятиклассники отдают приоритет обществознанию, географии, информатике.
В основной период сдачи ГИА планируют организовать 229 пунктов проведения экзаменов.
ИСТОЧНИК KP.RU