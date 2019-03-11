«Протон-Саратов» заплатит еще 200 тыс. рублей за нарушения на домашнем матче

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-11T14:16:10+03:00

Общая сумма штрафов, которые уплатит команда, достигла уже 1,4 млн рублей

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Женская волейбольная команда Суперлиги «Протон-Саратов» оштрафована еще на 200 тыс. рублей.

Причина штрафа уже традиционна — отсутствие системы видеоповтора. На этот раз команда, которая финансируется из областного бюджета, раскошелится за это нарушение в матче с красноярским «Енисеем» 10 марта.

Общая сумма штрафов, которые уплатит в федерацию «Протон-Саратов», достигла уже 1,4 млн рублей.

Напомним, 10 марта саратовские волейболистки проиграли в трех партиях «Енисею», который возглавляет бывший главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев. Это 20 поражение подряд, «Протон-Саратов», не выиграв ни одной встречи, занимает последнее место в Суперлиге.

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ИСТОЧНИК KP.RU