«Протон-Саратов» заплатит еще 200 тыс. рублей за нарушения на домашнем матче
Женская волейбольная команда Суперлиги «Протон-Саратов» оштрафована еще на 200 тыс. рублей.
Причина штрафа уже традиционна — отсутствие системы видеоповтора. На этот раз команда, которая финансируется из областного бюджета, раскошелится за это нарушение в матче с красноярским «Енисеем» 10 марта.
Общая сумма штрафов, которые уплатит в федерацию «Протон-Саратов», достигла уже 1,4 млн рублей.
Напомним, 10 марта саратовские волейболистки проиграли в трех партиях «Енисею», который возглавляет бывший главный тренер «Протона-Саратов» Юрий Маричев. Это 20 поражение подряд, «Протон-Саратов», не выиграв ни одной встречи, занимает последнее место в Суперлиге.
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ИСТОЧНИК KP.RU