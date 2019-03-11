2019-03-11T13:35:25+03:00
Общество

Валерий Радаев обсудил с министрами проведение ГИА в Саратовской области

За порядком проведения экзамена будут следить 1,1 тыс. человек
Дарья Вострикова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с министрами на совещании проведение государственной итоговой аттестации в 2019 году.

По словам министра образования региона Ирины Седовой, экзамен будет проводиться по 14 предметам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области, в 2019 году с 20 марта по 14 мая будет досрочный период сдачи ГИА, с 24 мая по 2 июля — основной, а дополнительный — с 3 сентября по 21 сентября.

К проведению экзаменов привлекут более 15 тыс. педагогов. За порядком проведения ГИА будут следить 1,1 тыс. членов государственной экзаменационной комиссии. Для обеспечения гласности и прозрачности процедуры проведения ГИА на каждом экзамене планируется присутствие общественных наблюдателей.

Организационно-технологическим обеспечением проведения ГИА займется «Региональный центр оценки качества образования».

Глава региона подчеркнул, что с момента сдачи итоговых экзаменов начинается решение приоритетной задачи — подготовка новых кадров, молодых специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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