В Юбилейном водитель сбил пешехода и скрылся
Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами
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Возле кольца в Юбилейном поселке Саратова неизвестный водитель сбил пешехода.
- Нарушитель скрылся с места ДТП, а пострадавшего заметили очевидцы и росгвардейцы, которые перенесли его в автомобиль «скорой», — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.
Правоохранители ищут водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU