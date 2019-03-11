2019-03-11T13:23:04+03:00
Происшествия

В Юбилейном водитель сбил пешехода и скрылся

Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами
Ольга Муравлёва
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Возле кольца в Юбилейном поселке Саратова неизвестный водитель сбил пешехода.

- Нарушитель скрылся с места ДТП, а пострадавшего заметили очевидцы и росгвардейцы, которые перенесли его в автомобиль «скорой», — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Правоохранители ищут водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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