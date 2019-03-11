Во вторник Саратов может остаться без электричества и связи
Мэрия предупреждает о сильном ветре
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Завтра, 12 марта, в Саратове ожидается туман и плохая видимость, а утром горожан встретят мокрый снег и скользкие дороги.
Мэрия предупреждает горожан, что порывы южного ветра могут достигать 20 м/с.
Из-за такой погоды возможен обрыв линий электропередач и связи, обрушение плохо закрепленных конструкций, затруднения в работе транспорта.
Кроме того, повышен риск возникновения аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU