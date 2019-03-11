В Саратовской области сироты получат 486 квартир

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-11T12:26:23+03:00

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В Саратовской области было объявлено 34 электронных аукциона на закупку квартир для детей, которые остались без попечения родителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, эти здания должны быть построены из железобетонных или керамзитобетонных панелей, кирпича, бетона или железобетона, а также специальных блоков. В квартирах обязаны присутствовать пластиковые стеклопакеты, приборы учета газа, воды и тепловой энергии, металлические двери, сантехническое оборудование, электрические плиты, проведены отделочные работы.

Итоги торгов подведут в марте.

В 2019 году на обеспечение жильем сирот предусмотрено 481 млн рублей, что позволит предоставить 486 квартир.

С начала года новую жилплощадь получили 79 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU