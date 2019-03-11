2019-03-11T11:54:43+03:00
Общество

Саратовцам расскажут об итальянской опере

Цикл 40-минутных лекций пройдет в марте
Дарья Вострикова
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В Год театра Саратовский академический театр оперы и балета продолжит образовательный проект «Лекторий в оперном».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве культуры, 14 марта Ольга Уварова расскажет об итальянской опере рубежа XIX-XXвеков.

Филолог Юрий Борисов обсудит сюжет европейского искусства на примере современной оперой «Дон Жуан» В. А. Моцарта 24 марта.

Последняя лекция цикла на тему будет посвящена образу и прототипу Фигаро. Об этом расскажет историк Наталия Креленко 29 марта перед оперой «Севильский цирюльник».

Те, кто купил билеты на спектакль в день «Лектория в оперном», попадут на выступления бесплатно. Начало в 17:00 в Голубой гостиной театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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