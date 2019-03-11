В больнице умер мужчина, которому на Танкистов в Саратове ветка проломила голову

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-11T11:43:23+03:00

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В Саратове следователи организовали проверку по факту получения 55-летним мужчиной тяжелых травм 6 марта. Потерпевшему во время работ по опиловке деревьев на голову упала ветка.

- Предполагается, что утром 6 марта двое работников одной из фирм прибыли к дому №64, чтобы опилить деревья в рамках договора с управляющей компанией «Жилищник 25». Вместе с ними был не числящийся в штате мужчина. Он и начал спиливать ветки. Во время процесса одна из них ударила рабочего по голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Двое коллег вызвали пострадавшему «скорую». Медики госпитализировали его в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и сочетанной травмой тела. Через несколько дней, в ночь с 9 на 10, он скончался.

Сейчас следователи опрашивают сотрудников подрядной организации, производившей опиловку растений, и очевидцев ЧП. Правоохранителям предстоит выяснить характер взаимоотношений с фирмой, в которой трудился рабочий и найти виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU