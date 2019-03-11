В Саратове задержали двух находящихся в федеральном розыске мужчин
В Саратове росгвардейцы задержали двух мужчин, которых разыскивают на территории РФ.
- Поздней ночью патрульный экипаж на 2-м Украинском проезде в Кировском районе обратил внимания на подозрительного гражданина. Тот резко пошел в другую сторону, как только увидел служебный автомобиль. Мужчину остановили и проверили его документы. Выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от отбывания назначенного ему судом наказания, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.
Чуть позже в Ленинском районе стражи порядка задержали еще одного мужчину, который скрывался от ареста.
Обоих беглецов передали инициаторам розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU