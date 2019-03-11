В Саратове задержали двух находящихся в федеральном розыске мужчин

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-11T11:52:20+03:00

Их нашли в Кировском и Ленинском районах города

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В Саратове росгвардейцы задержали двух мужчин, которых разыскивают на территории РФ.

- Поздней ночью патрульный экипаж на 2-м Украинском проезде в Кировском районе обратил внимания на подозрительного гражданина. Тот резко пошел в другую сторону, как только увидел служебный автомобиль. Мужчину остановили и проверили его документы. Выяснилось, что он находится в розыске за уклонение от отбывания назначенного ему судом наказания, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

Чуть позже в Ленинском районе стражи порядка задержали еще одного мужчину, который скрывался от ареста.

Обоих беглецов передали инициаторам розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU