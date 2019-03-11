2019-03-11T11:50:29+03:00
Общество

В Петровске прошла стратегическая сессия «Гражданский комитет: от слов к делу»

Общественники определили векторы развития гражданского сообщества
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10 марта в детско-юношеской библиотеке имени С. Михалкова Петровска прошла стратегическая сессия «Гражданский комитет: от слов к делу», где представители общественности определили основные векторы развития вновь созданного гражданского сообщества.

Гражданский комитет образовался в рамках мастерской городской среды «Люди делают место», состоявшейся в Петровске в конце января этого года.

Модератором сессии был представитель национальной инициативы «Живые города», урбанист, футуролог Сергей Журавлев. С приветственным словом выступил заместитель главы администрации района Николай Ларин, который отметил важность гражданского института в развитии города и пожелал участникам сессии продуктивной работы.

Особое внимание городские активисты решили уделить подготовке проекта-концепции «Идущие над рекой» для участия в конкурсе малых городов и исторических поселений 2019 года.

Концепцию благоустройства общественной территории «Исторический центр города Петровска» разрабатывает сообщество студентов-архитекторов из Саратова и Пензы под руководством архитектора архитектурного бюро «Рождественка» (Москва). Представила проект сотрудник управления строительства и ЖКХ района Лариса Кострюкова.

Суть проектного предложения заключается в создании системы взаимосвязанных общественных пространств разного функционального назначения: реконструкция железного моста, места для отдыха с озеленением, городской пляж, арт-кластера, инфопоинт с прокатом велосипедов, стационарная площадка для проведения городских мероприятий и других.

После предложенной презентации участники мероприятия смогли задать уточняющие вопросы и высказать свои замечания. Общественники предложили уделить особое внимание безопасности для посетителей общественного места, а также учесть в проектировании площадку, где раньше располагались «Номера Соршева». В целом участники сессии остались довольны представленным проектным предложением, при этом разработали и свои проектные идеи городского развития.

Итогом работы сессии стала разработка стратегии развития гражданского комитета на ближайший период работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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