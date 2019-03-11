Чиновники возмутились телефонным разговором водителя маршрутки №33

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-11T11:49:36+03:00

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Сегодня, 11 марта, чиновники снова проверили качество перевозки маршрутки №33, которая следует от Музейной площади до Технической улицы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, выяснилось, что транспорт ходит по расписанию, однако на полу и нескольких креслах валялись билеты.

Водитель был вежлив и останавливался по первому требованию, но разговаривал за рулем по телефону. Последнее является нарушением правил дорожного движения. Это возмутило чиновников.

Инспекционные выезды по транспорту проводятся по поручению мэра Саратова Михаила Исаева.

ИСТОЧНИК KP.RU