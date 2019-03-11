Директора УК в Пугачеве дисквалифицировали за протекающую крышу

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-11T11:23:12+03:00

Помимо это прокуратура выявила еще несколько нарушений

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Пугачевская межрайонная прокуратура благодаря обращению местного жителя выявила нарушения соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «Пугачевжилсервис» ненадлежащим образом следил за многоквартирным домом №179 на улице Ермощенко в Пугачеве. Там протекает кровля дома, в подвале есть канализационные стоки, а на крыше дома лежит неубранные снег и наледь.

За эти нарушения директора управляющей компании привлекли к административной ответственности. Он дисквалифицирован на полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU