Зарезавший таксиста в Пугачеве парень рассказал подробности убийства на месте

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-11T11:00:53+03:00

Убийца таксиста в Пугачеве показал на месте преступления, как он зарезал мужчину

Он нанес много ударов ножом в спину и шею водителю

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В Пугачеве следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении 19-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в убийстве 61-летнего таксиста.

Во время проверки показаний на месте злодеяния парень сообщил обо всех подробностях преступления.

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- Вечером 15 февраля 19 и 21-летний местные жители вызвали такси, чтобы доехать в село Пугачевского района. Подъезжая к пункту назначения, пьяные пассажиры сказали, что деньги водителю за них отдадут девушки, которые ждут в гости. Между потерпевшим и парнями начался конфликт. Во время ссоры более молодой пугачевец много раз ударил в спину и шею таксиста ножом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

После этого парни убежали с места. Водитель проезжавшего мимо авто увидел происходящее и вызвал «скорую». Умирающий мужчина рассказал очевидцу о случившемся и скончался.

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Полиция оперативно нашла 19-летнего подозреваемого. Его заключили под стражу на время расследования. После на месте преступления прошла проверка показания, где молодой человек рассказал обо всех обстоятельствах убийства.

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ИСТОЧНИК KP.RU