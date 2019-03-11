В Ивантеевке главврач отказался рассказывать местной жительнице про прививку для ее внука

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-11T11:21:30+03:00

За это медика оштрафовали на 5 тыс. рублей

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Прокуратура Ивантеевского района выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что местная жительница направила обращение о проведении внеплановой вакцинации для ее внука. Она отправила запрос в адрес главврача районной больницы.

В установленный законом срок женщина так и не получила ответа на свой вопрос.

За это нарушение главврача районной больницы обязали выплатить штраф — 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU