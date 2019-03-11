2019-03-11T11:20:22+03:00
Спорт

Саратовская сборная досрочно стала победителем полуфинала по гандболу

Сегодня им предстоит последний матч
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Сборная Саратовской области 10 марта провела свой очередной матч на полуфинальных соревнованиях первенства России среди юношей 2004 года рождения.

Одержав четвертую победу на турнире над командой ДЮСШ «Воробьёвы горы» (Москва) со счётом 36:27 (19:13) наша команда за один тур до окончания игр заняла в своей отборочной группе первое место.

В заключительном матче 11 марта наши ребята встретятся с командой МАУ СШОР «Спартак» из Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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