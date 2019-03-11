В Балакове дети продолжают посещать детсад, где госпитализированы воспитанники

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-11T11:17:07+03:00

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В Балакове Саратовской области продолжается проверка по факту госпитализации воспитанников детского сада №12.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, трое малышей были доставлены в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию.

- Это не отравление, — подчеркнул советник Минздрава Александр Колоколов. Он отметил, что состояние детей было фактически удовлетворительным.

По информации из балаковской администрации, чиновники посетили все семьи, где воспитываются дети, посещавшие данную группу детсада. Установлено, что больше ни у кого осложнений нет, малыши продолжают ходить в детский сад.

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По словам медработников, все факты указывают на ротавирусную инфекцию

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ИСТОЧНИК KP.RU