Саратовские каратисты завоевали 13 медалей всероссийского турнира
В состязаниях приняли участие более 1 тыс. спортсменов
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С 8 по 10 марта в Пензе прошли всероссийские соревнования по карате «Кубок Памяти» в разделах ката и кумитэ между спортсменами 12 лет и старше.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в состязаниях приняли участие 1 тыс. каратистов из 25 регионов России.
Саратовские спортсмены завоевали 13 медалей — девять золотых, три серебряных и одну бронзовую.
По результатам общекомандного зачета Саратовская область занимает первое место.
В рамках соревнования проводился отборочный второй этап Спартакиады учащихся России, финал которой состоится 19 июля в Череповце.
ИСТОЧНИК KP.RU