В СГЮА встретили широкую Масленицу

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-11T11:11:51+03:00

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В Саратовской государственной юридической академии прошли масленичные гуляния, в которых приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники вуза, жители области.

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Встретить Масленицу и проводить зиму в спортивно-оздоровительный лагерь СГЮА приехали и почетные гости: губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Энгельсского района Александр Стрелюхин.

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Для участников мероприятия была подготовлена развернутая праздничная программа: тематические конкурсы и игры, связанные с традициями и обычаями русской культуры, выступления творческих студенческих коллективов и фаер-шоу.

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Также гости смогли попробовать главное блюдо Масленицы — блины с различными начинками, разнообразную выпечку и горячий чай.

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- Выражаю благодарность ректору Сергею Борисовичу Суровову и сотрудникам СГЮА за проведение праздника. Очень праздничное настроение, все организовано в наших русских, православных традициях. Считаю, что каждый вуз региона должен проводить такие массовые мероприятия. Поздравляю всех участников праздника, всех жителей Саратовской области с Масленицей и началом весны! — отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU