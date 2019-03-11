2019-03-11T09:59:41+03:00
Происшествия

Жительницу Краснокутского района осудили за присвоение чужих платежей

Она оставила себе более 113 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновной 32-летнюю жительницу Краснокутского района в хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 октября 2016 года женщина организовала у себя на родине общество с ограниченной ответственностью «Единый Кассовый Центр». Она предлагала оказывать агентские услуги по оплате коммуналки, налогов и других платежей местному населению.

С 6 октября 2016 по 31 декабря 2017 она взяла у жителей более 113 тыс. рублей, но на оплату услуг они так и не пошли. Женщина решила оставить их себе.

За это преступление ей назначили три года условного срока.

Она оставила себе более 113 тыс. рублей

Суд признал виновной 32-летнюю жительницу Краснокутского района в хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 октября 2016 года женщина организовала у себя на родине общество с ограниченной ответственностью «Единый Кассовый Центр». Она предлагала оказывать агентские услуги по оплате коммуналки, налогов и других платежей местному населению.

С 6 октября 2016 по 31 декабря 2017 она взяла у жителей более 113 тыс. рублей, но на оплату услуг они так и не пошли. Женщина решила оставить их себе.

За это преступление ей назначили три года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Биатолнист Александр Логинов взял «серебро» чемпионата мира
В СГЮА встретили широкую Масленицу
Генпрокуратура: Начата проверка по факту госпитализации детсадовцев в Балакове
Команда «КВС» приняла участие в чемпионате «Саратовское иглу 2019»
Саратовский митрополит Лонгин напомнил горожанам о покаянии
В Саратове мужчина зашел в цветочный магазин за алкоголем и убил владельца
В Сосновке парень украл у односельчанина магнитолу
Саратовец с пособником убили приятеля из обреза в безлюдном месте
Саратовцев просят сообщать о торговле смертью
Юная теннисистка из Саратова выиграла всероссийский рейтинговый турнир
Водитель иномарки устроил массовую аварию в Ленинском районе
В Саратовской области животных привили от ящура и бешенства
Наледь с крыши на Мичурина проломила кровлю на Провиантской
В Заводском районе Саратова обрушился балкон с жилого дома
В Саратове опытные воры попались на краже коньяка и сигарет
В столкновении иномарок в Балаковском районе пострадала пенсионерка
В Волжском районе из квартиры украли золото на 30 тыс. рублей
У «Липок» на Радищева вновь отключился светофор
Экс-гендиректора «Саратовнефтегаздобычи» не стали заключать под стражу
В Новосоколовогорском поселке отключили воду
МЧС: Жильцам дома с провалившейся крышей эвакуация не требуется
Туман прервал авиасообщение с Саратовом
В Саратове будет тепло, туманно и ветрено