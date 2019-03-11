Жительницу Краснокутского района осудили за присвоение чужих платежей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-11T09:59:41+03:00

Она оставила себе более 113 тыс. рублей

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Суд признал виновной 32-летнюю жительницу Краснокутского района в хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 октября 2016 года женщина организовала у себя на родине общество с ограниченной ответственностью «Единый Кассовый Центр». Она предлагала оказывать агентские услуги по оплате коммуналки, налогов и других платежей местному населению.

С 6 октября 2016 по 31 декабря 2017 она взяла у жителей более 113 тыс. рублей, но на оплату услуг они так и не пошли. Женщина решила оставить их себе.

За это преступление ей назначили три года условного срока.

Она оставила себе более 113 тыс. рублей

Суд признал виновной 32-летнюю жительницу Краснокутского района в хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 октября 2016 года женщина организовала у себя на родине общество с ограниченной ответственностью «Единый Кассовый Центр». Она предлагала оказывать агентские услуги по оплате коммуналки, налогов и других платежей местному населению.

С 6 октября 2016 по 31 декабря 2017 она взяла у жителей более 113 тыс. рублей, но на оплату услуг они так и не пошли. Женщина решила оставить их себе.

За это преступление ей назначили три года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU