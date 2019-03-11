2019-03-11T09:56:51+03:00
Происшествия

Генпрокуратура: Начата проверка по факту госпитализации детсадовцев в Балакове

По словам медработников, все факты указывают на ротавирусную инфекцию
Ольга Муравлёва
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В Балакове прокуратура и Роспотребнадзор 9 марта организовали проверку по факту госпитализации трех дошкольников из детсада №12.

- В больницу 7 и 8 марта 2019 года были доставлены трое воспитанников первой группы в возрасте 3-3,5 года, — сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

По словам медработников, симптомы заболевания, а также факт госпитализации малышей только одной группы из 14 свидетельствует о ротавирусной инфекции. У детей взяли анализы на БАК-посев.

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 9 марта в соцсетях появилась информация от жительницы Балакова. Она рассказывала, что в детсаду массово заболели дети и предполагала кишечную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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