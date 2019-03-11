2019-03-11T09:54:50+03:00
Общество

Команда «КВС» приняла участие в чемпионате «Саратовское иглу 2019»

На соревнования вышли сотрудники диспетчерской службы и инспекции водных ресурсов
Екатерина Семенова
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В минувшие выходные, 8 марта, на Кумысной поляне состоялся традиционный фестиваль «Саратовское иглу 2019». Весенние соревнования проводятся с 2009 года и в Международный женский день объединили более 200 участников. Правила просты: каждая команда должна возвести строение, наиболее пригодное для проживания в нем. На сооружение эскимосского дома дается всего три часа.

За звание лучших строителей поборолось более 20 коллективов. Среди них команда ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». На соревнования вышли сотрудники диспетчерской службы и инспекции водных ресурсов «КВС».

- Мы принимаем участие в фестивале пятый год подряд. И ежегодно собираемся здесь целыми семьями. Для коллектива это стало доброй традицией, — прокомментировал участник чемпионата Алексей Арсентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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