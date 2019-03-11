2019-03-11T09:43:45+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина зашел в цветочный магазин за алкоголем и убил владельца

Продавщице удалось прогнать убийцу металлической арматурой
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В цветочном магазине Саратова убили человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено 1 марта в Заводском районе.

Следствие считает, что вечером в магазин «Цветы» на 5-м Динамовском проезде вошел 30-летний мужчина. Он начал требовать, чтобы ему продали спиртное.

В тот момент в магазине находились 46-летний хозяин магазина и 30-летняя продавщица. Женщина потребовала о посетителя уйти, но тот ударил ее ножом в живот и по руке. После этого он несколько раз пырнул ножом владельца магазина, который бросился подчиненной на помощь. Злоумышленник нанес раны в грудь и живот.

Продавщица сумела выгнать злоумышленника с помощью металлической арматуры, избив его по рукам и голове.

Пострадавшие были госпитализированы, но мужчина вскоре скончался в больнице, а женщину удалось спасти.

Нападавшего удалось обнаружить в подъезде соседнего дома. Он также был госпитализирован.

В настоящее время его арестовали, предъявлено обвинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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