В Саратове мужчина зашел в цветочный магазин за алкоголем и убил владельца
В цветочном магазине Саратова убили человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено 1 марта в Заводском районе.
Следствие считает, что вечером в магазин «Цветы» на 5-м Динамовском проезде вошел 30-летний мужчина. Он начал требовать, чтобы ему продали спиртное.
В тот момент в магазине находились 46-летний хозяин магазина и 30-летняя продавщица. Женщина потребовала о посетителя уйти, но тот ударил ее ножом в живот и по руке. После этого он несколько раз пырнул ножом владельца магазина, который бросился подчиненной на помощь. Злоумышленник нанес раны в грудь и живот.
Продавщица сумела выгнать злоумышленника с помощью металлической арматуры, избив его по рукам и голове.
Пострадавшие были госпитализированы, но мужчина вскоре скончался в больнице, а женщину удалось спасти.
Нападавшего удалось обнаружить в подъезде соседнего дома. Он также был госпитализирован.
В настоящее время его арестовали, предъявлено обвинение.
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ИСТОЧНИК KP.RU