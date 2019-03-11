В Сосновке парень украл у односельчанина магнитолу
Он утащил технику из чужой «девятки»
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Полиция Саратовского района раскрыла кражу из машины 23-летнего жителя Сосновки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, местный житель сообщил, что 9 марта из его ВАЗ-2109, которая стояла в километре от его дома.
Предполагаемым преступником оказался 19-летний парень. Он во всем признался и сейчас находится под подпиской о невыезде.
На него завели уголовное дело, которое может закончится для юноши третьей судимостью.
ИСТОЧНИК KP.RU