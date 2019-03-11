В Сосновке парень украл у односельчанина магнитолу

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-11T09:32:26+03:00

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Полиция Саратовского района раскрыла кражу из машины 23-летнего жителя Сосновки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, местный житель сообщил, что 9 марта из его ВАЗ-2109, которая стояла в километре от его дома.

Предполагаемым преступником оказался 19-летний парень. Он во всем признался и сейчас находится под подпиской о невыезде.

На него завели уголовное дело, которое может закончится для юноши третьей судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU