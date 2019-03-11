2019-03-11T09:24:31+03:00
Происшествия

Саратовец с пособником убили приятеля из обреза в безлюдном месте

Конфликт начался из-за выяснения, кто из них сильнее
Ольга Муравлёва
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Следователи из Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Ртищева, которого обвиняют в убийстве и незаконном хранении огнестрела, а также в отношении его 33-летнего пособника, попавшего под суд за пособничество в убийстве и перевозке оружия.

- Следствие считает, что 9 июля 2017 года 40, 31 и 26-летний приятели решили выяснить, кто из них сильнее. Младший из них заявил, что его физическая сила превосходит над оппонентами, из-за этого между товарищами случился конфликт. Мужчины разошлись, но вечером вновь встретились, так как 26-летний молодой человек попросил подвезти его на машине, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Из-за этой просьбы граждане вновь стали ссориться, после чего под предлогом выпить они решили вывезти потерпевшего в безлюдное место и убить.

Втроем они направились к дому старшего мужчины, где он взял обрез. Выехав за пределы города, злоумышленник взял оружие и выстрелил парню в голову. После приятели спрятали труп в кусты, а на следующий день закопали в овраге.

Обвиняемые не признали своей вины, однако следователи собрали достаточно улик, чтобы направить дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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