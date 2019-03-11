Саратовцев просят сообщать о торговле смертью
В Саратовской области сегодня, 11 марта, началась Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, первый этап продолжится до 22 марта.
Запланированы мероприятия, которые будут способствовать привлечению общественности к противодействию наркоторговле. Жители области могут сообщить о незаконном обороте запрещенных веществ.
Телефон дежурной части ГУ МВД России по Саратовской области: 74-13-33.
• «Телефон доверия» ММУ «Городской психоневрологический диспансер»: 75-14-00, адрес: ул. Загорная, 3.
• Саратовская областная психиатрическая больница имени Святой Софии, телефон: 95-50-38, адрес: улица Штейнберга, 50.
• Наркологические кабинеты г. Саратова:
Ленинский — улица Деловая, телефон: 66-61-66,
Фрунзенский — улица Максима Горького, поликлиника №7, кабинет №46, телефон: 26-30-01,
Волжский — улица Большая Горная, дом 43, телефон: 28-88-91,
Кировский – улица Украинская, дом 6, телефон: 55-07-74,
Октябрьский, Заводской — улица Дегтярная, дом 4, телефон: 29-51-82.
• Центр практической психологии «София», телефон: 46-24-06, улица Ульяновская, 37/41.
ИСТОЧНИК KP.RU