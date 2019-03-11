Саратовцев просят сообщать о торговле смертью

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-11T09:31:27+03:00

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В Саратовской области сегодня, 11 марта, началась Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, первый этап продолжится до 22 марта.

Запланированы мероприятия, которые будут способствовать привлечению общественности к противодействию наркоторговле. Жители области могут сообщить о незаконном обороте запрещенных веществ.

Телефон дежурной части ГУ МВД России по Саратовской области: 74-13-33.

• «Телефон доверия» ММУ «Городской психоневрологический диспансер»: 75-14-00, адрес: ул. Загорная, 3.

• Саратовская областная психиатрическая больница имени Святой Софии, телефон: 95-50-38, адрес: улица Штейнберга, 50.

• Наркологические кабинеты г. Саратова:

Ленинский — улица Деловая, телефон: 66-61-66,

Фрунзенский — улица Максима Горького, поликлиника №7, кабинет №46, телефон: 26-30-01,

Волжский — улица Большая Горная, дом 43, телефон: 28-88-91,

Кировский – улица Украинская, дом 6, телефон: 55-07-74,

Октябрьский, Заводской — улица Дегтярная, дом 4, телефон: 29-51-82.

• Центр практической психологии «София», телефон: 46-24-06, улица Ульяновская, 37/41.

ИСТОЧНИК KP.RU