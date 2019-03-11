Юная теннисистка из Саратова выиграла всероссийский рейтинговый турнир

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-11T09:27:06+03:00

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С 4 по 8 марта в Москве состоялся всероссийский рейтинговый турнир «Теннис Парк» на призы компании Head.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, его победителем стала 12-летняя Полина Кайбекова.

В финале возрастной категории до 13 лет она победила москвичку Ксению Пискареву в трех сетах – 6/2, 6/7, 6/3.

Теперь с 10 марта Полина Кайбекова примет участие в командном первенстве России по теннису в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU