Юная теннисистка из Саратова выиграла всероссийский рейтинговый турнир
Она обыграла столичную спортсменку
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С 4 по 8 марта в Москве состоялся всероссийский рейтинговый турнир «Теннис Парк» на призы компании Head.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, его победителем стала 12-летняя Полина Кайбекова.
В финале возрастной категории до 13 лет она победила москвичку Ксению Пискареву в трех сетах – 6/2, 6/7, 6/3.
Теперь с 10 марта Полина Кайбекова примет участие в командном первенстве России по теннису в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU