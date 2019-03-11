2019-03-11T09:06:02+03:00
Происшествия

Водитель иномарки устроил массовую аварию в Ленинском районе

По предварительным данным, он не справился с управлением
Дарья Вострикова
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В минувшую субботу, 9 марта, в 21:00 у дома №9 на проспекте 50 лет Октября случилось массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, виновником аварии стал 45-летний водитель автомобиля Lifan. Он не справился с управлением и влетел сначала в стоящее авто марки Honda, а потом в ВАЗ-2110, за рулем которого сидел 40-летний гражданин.

Предполагаемого виновника аварии госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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