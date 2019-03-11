2019-03-11T08:53:46+03:00
Общество

В Саратовской области животных привили от ящура и бешенства

Всего сделано 544,3 тыс. профилактических вакцинаций
Дарья Вострикова
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С начала 2019 года в Саратовской области привили 787,1 тыс. животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства области, профилактическую вакцинацию прошли 544,3 тыс. животных. Из общего количества уколов 98,3 тыс. пришлось на бешенство, 88,1 тыс. на иммунизацию от ящура, 66,4 тыс. на защиту от сибирской язвы, а 51,4 — от нодулярного дерматита.

Диагностику на бруцеллез и туберкулез прошли более 94 тыс. животных. Около 34 тыс. крупного рогатого скота прошли проверку на субклинический мастит и лейкоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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