Наледь с крыши на Мичурина проломила кровлю на Провиантской

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-11T08:52:51+03:00

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В Саратове глыба льда проломила крышу жилого дома.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП случилось с домом №13 по улице Провиантская. Пласт наледи свалился с кровли рядом стоящего дома на Мичурина, 92.

По словам очевидцев, в доме на Провиантской проломлена крыша, полностью разрушена ванная. Обошлось без пострадавших.

- В доме проживают пожилые люди, они сами не в силах достать эту глыбу из ванной комнаты... Представители УК отказались приезжать и устранять данное повреждение, — сообщили в группе «Саратов онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU