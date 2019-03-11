2019-03-11T08:52:51+03:00
Происшествия

Наледь с крыши на Мичурина проломила кровлю на Провиантской

Разрушена ванная
Екатерина Семенова
Поделиться:
Наледь проломила крышу дома. Фото соцсетейНаледь проломила крышу дома. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

В Саратове глыба льда проломила крышу жилого дома.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП случилось с домом №13 по улице Провиантская. Пласт наледи свалился с кровли рядом стоящего дома на Мичурина, 92.

По словам очевидцев, в доме на Провиантской проломлена крыша, полностью разрушена ванная. Обошлось без пострадавших.

- В доме проживают пожилые люди, они сами не в силах достать эту глыбу из ванной комнаты... Представители УК отказались приезжать и устранять данное повреждение, — сообщили в группе «Саратов онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Биатолнист Александр Логинов взял «серебро» чемпионата мира
В СГЮА встретили широкую Масленицу
Жительницу Краснокутского района осудили за присвоение чужих платежей
Генпрокуратура: Начата проверка по факту госпитализации детсадовцев в Балакове
Команда «КВС» приняла участие в чемпионате «Саратовское иглу 2019»
Саратовский митрополит Лонгин напомнил горожанам о покаянии
В Саратове мужчина зашел в цветочный магазин за алкоголем и убил владельца
В Сосновке парень украл у односельчанина магнитолу
Саратовец с пособником убили приятеля из обреза в безлюдном месте
Саратовцев просят сообщать о торговле смертью
Юная теннисистка из Саратова выиграла всероссийский рейтинговый турнир
Водитель иномарки устроил массовую аварию в Ленинском районе
В Саратовской области животных привили от ящура и бешенства
В Заводском районе Саратова обрушился балкон с жилого дома
В Саратове опытные воры попались на краже коньяка и сигарет
В столкновении иномарок в Балаковском районе пострадала пенсионерка
В Волжском районе из квартиры украли золото на 30 тыс. рублей
У «Липок» на Радищева вновь отключился светофор
Экс-гендиректора «Саратовнефтегаздобычи» не стали заключать под стражу
В Новосоколовогорском поселке отключили воду
МЧС: Жильцам дома с провалившейся крышей эвакуация не требуется
Туман прервал авиасообщение с Саратовом
В Саратове будет тепло, туманно и ветрено