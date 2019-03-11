2019-03-11T08:36:48+03:00
Происшествия

В Заводском районе Саратова обрушился балкон с жилого дома

У жителей из-за этого отключилось электричество, так как конструкция сорвала кабель
Ольга Муравлёва
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В Саратове с жилого дома упал балкон. Фото из соцсетейВ Саратове с жилого дома упал балкон. Фото из соцсетей
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В Саратове с жилой пятиэтажки упал балкон. ЧП случилось в доме №166/2 на улице Огородная.

- С другой стороны (дома — прим. ред.) падают кирпичи и не только из-под крыши, но и внутри стены тоже рушатся, — написал Виталий Тюрин в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

При обрушении балкон сорвал кабель с крепления. По словам местного жителя, у них из-за этого отключилось электричество.

Упавший балкон сорвал кабель с крепления

Упавший балкон сорвал кабель с крепления

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ИСТОЧНИК KP.RU

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