В Заводском районе Саратова обрушился балкон с жилого дома

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-11T08:36:48+03:00

В Саратове с жилого дома упал балкон. Фото из соцсетей

У жителей из-за этого отключилось электричество, так как конструкция сорвала кабель

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В Саратове с жилой пятиэтажки упал балкон. ЧП случилось в доме №166/2 на улице Огородная.

- С другой стороны (дома — прим. ред.) падают кирпичи и не только из-под крыши, но и внутри стены тоже рушатся, — написал Виталий Тюрин в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

При обрушении балкон сорвал кабель с крепления. По словам местного жителя, у них из-за этого отключилось электричество.

Упавший балкон сорвал кабель с крепления

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ИСТОЧНИК KP.RU