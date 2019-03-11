2019-03-11T08:41:28+03:00
Происшествия

В Саратове опытные воры попались на краже коньяка и сигарет

Они унесли похищенное ночью
Дарья Вострикова
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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу из магазина на улице Вавилова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, об этом в отдел сообщила 21-летняя администратор универсама. По ее словам, с 00:30 до 01:00 кто-то унес из торгового зала три бутылки коньяка и сигареты стоимостью 10,2 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали. Ими оказались 32 и 34-летний мужчины, которые уже пять раз отбывали наказание за кражу.

Рецидивисты во всем признались. На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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