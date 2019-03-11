2019-03-11T08:40:29+03:00
Происшествия

В столкновении иномарок в Балаковском районе пострадала пенсионерка

Ее госпитализировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 10 марта, в 15:45 на 262-м км трассы СамараВолгоград Балаковского района случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, по предварительным данным, 36-летний водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в Chevrolet Klan, за рулем которого был 68-летний мужчина.

В результате аварии 67-летнюю пассажирку корейского автомобиля госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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